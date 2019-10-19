الزبيدي يبحث مع السفير الصيني تطورات الملف السياسي والإقتصادي في الجنوب

السبت 19 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم السبت، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء تناول العديد من القضايا ذات العلاقة بالملف السياسي والإقتصادي في الجنوب، بالإضافة الى مناقشة تطورات الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

رحب الرئيس الزبيدي بالسفير الصيني، مستعرضاً مع سعادته تاريخ التعاون الصيني الجنوبي المشترك، مؤكداً على حاجتنا الى العمل والسلام بدلاً من الحرب والتدمير، ومؤكداً على استعداد المجلس الإنتقالي الجنوبي للتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة بما يضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة الكاملة لتمثيل قضيتهم وتحديد مصيرهم.

Advertisements

مشيراً الى الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام في بلادنا وحفظ الأمن وحماية المنطقة من الفوضى والإرهاب، مؤكداً على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الثابت تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف معها لمحاربة التمدد الإيراني المتمثل في الميليشيات الحوثية، وكذلك مكافحة الإرهاب.

وأشاد الزُبيدي بجهود جمهورية الصين الشعبية في دعم التنمية في بلادنا، حيث بحث مع سعادته الدور الذي يتطلع الجنوب الى القيام به في مشروع طريق الحرير، مؤكداً على رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي الإقتصادية للنهوض ببلادنا واستغلال الفرص الإقتصادية والإستثمارية في الجنوب.

من جانبه عبر السفير الصيني عن سروره بهذا اللقاء، وتقديره لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه السلام المتمثل في استجابته للحوار الذي ترعاه المملكة، مؤكداً على دعم بلاده لعملية سلام شاملة تضمن انهاء الحرب وعودة السلام الى بلادنا.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والاستاذ علي الكثيري، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والاستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.