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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
ذكرت مصادر إعلامية، أن القوات الإماراتية استكملت عملية انسحابها من قاعدة العند الجوية مساء الخميس وذلك بعد ساعات من وصول تعزيزات سعودية وأخرى سودانية الى محافظة عدن.
واشارت المصادر الى أن القوات الاماراتية وصلت اليوم السبت الى ميناء الزيت استعدادا لمغادرة محافظة عدن.
وكانت تعزيزات عسكرية سعودية وسودانية جديدة وصلت، الأربعاء الماضي، الى عدن لإحلالها بدلاً عن القوات الاماراتية.
وتضم التعزيزات، دبابات وعربات وجنود سودانيين، تم توزيعها بين مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر شرق عدن، ومعسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة.
وسبق تلك التعزيزات، وصول جنود وضباط سعوديين إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، تمركزوا في مطار المحافظة.
في سياق آخر، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” في محافظة تعز، بسحب القوات الإماراتية، 3 عربات من اللواء 35 مدرع المتمركز جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، كانت قدمتها للواء المدرع منها في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيما الامارات تسحب قواتها والياتها.. تعزيزات سعودية واخرى سوادانية تصل الى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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