- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 19 أكتوبر 2019
عدن
عدن - الخليج 365
بدأت اليوم في أحياء العاصمة عدن، الحملة الميدانية للتقصي الحشري لنواقل حمی الضنك، التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان على مدى أربعة أيام.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن رئيس الحملة وحيد البان "ان الحملة تنفذها ثمان فرق للتقصي الحشري بقوام بشري يصل الی 40 شخصا، سيتولون جمع المعلومات والعينات والبحث عن بؤر ومصادر توالد نواقل حمی الضنك في المنازل" .
وأضاف أنه وفق هذا التقصي سيتم انفاذ حملة للرش الضبابي على مرحلتين، تشمل الاولی مديريات الشيخ عثمان والمنصوره ودار سعد وخور مكسر وتشمل المرحلة الثانية مديريات التواهي والمعلا وصيره والبريقة.
وأشار إلى انه سينفذ حملة الرش من منزل الى منزل 51 كادر مزودين بالمعدات والمبيدات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. بدء حملة ميدانية للتقصي الحشري حول نواقل حمى الضنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.