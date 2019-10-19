شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طليقة ولي العهد السعودي تثير فضيحة جديدة في باريس وتكشف اسرار ومعلومات صادمة وغير متوقعة عن ولي العهد (التفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت طليقة ولي العهد السعودي، أزمة كبرى في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وأدت لتدخل من الشرطة الفرنسية.



وحاولت الأميرة مها السديري، طليقة ولي العهد السعودي السابق، الأمير نايف بن عبد العزيز، وابنة خالة الأمير محمد بن أحمد بن محمد السديري، مغادرة فندق "شانغري-لا" الفاخر في الدائرة السادسة عشر بباريس برفقة حاشيتها من دون تسديد فاتورة تفوق الـ 6 ملايين يورو، وفقًا لما أورده موقع "الشبكة العربية".

وتدخلت الشرطة الفرنسية بعد الكشف عن تسلل الموكب الضخم المرافق للأميرة، وحررت محضرًا قضائيًّا لإيقاف الموكب وقامت بالاتصال بالسفارة السعودية بباريس.

وكانت الأميرة "مها" قد قامت بحجز 41 غرفة ووضع كامل الطابق السابع على ذمتهم لها ولحاشيتها المرافقة لها، وارتفعت الفاتورة إلى 16 مليون يورو لم تسدد بكاملها فحاولت الأميرة مغادرة الفندق خلسة ليل الأربعاء/الخميس.

Advertisements

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن الأميرة "مها" كانت تغادر باتجاه فندق "روايال مونسو"، القريب من جادة الشانزيليزيه بالدائرة الباريسية الثامنة والذي تملكه دولة قطر .

وأرجعت المصادر ذلك لبحثها عن مؤسسة تمنحها مرونة أكبر في الدفع بعد أن قطع عنها زوجها السابق الأموال بصفة مفاجئة، بسبب نمط عيشها المكلف.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها الأميرة "مها" بمشكلة كهذه، ففي 2009 تركت الأميرة "مها" وراءها فواتير غير مسددة بنحو 15 مليون يورو في متاجر للمجوهرات والملابس الداخلية على جادة الشانزليزيه، بالإضافة إلى فواتير أخرى بفندق "جورج v" الذي يملكه الأمير السعودي الوليد بن طلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طليقة ولي العهد السعودي تثير فضيحة جديدة في باريس وتكشف اسرار ومعلومات صادمة وغير متوقعة عن ولي العهد (التفاصيل مثيرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.