الهلال الأحمر الإماراتي يستكمل ترتيبات العرس الجماعي الخامس بحضرموت

السبت 19 أكتوبر 2019

الهلال الأحمر الإماراتي

الخليج 365

إستكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كافة التجهيزات والترتيبات استعدادا لتنظيم العرس الجماعي الخامس بحضرموت والتاسع عشر باليمن لـ ٢٠٠ شاب وفتاة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



واكد ممثل هيئة الهلال الاحمر الإماراتي بحضرموت السيد حميد راشد الشامسي، بأن هذا العرس الخامس بحضرموت والتاسع عشر باليمن يضم ٢٠٠ عريس وعروسة من أبناء حضرموت، وذلك تزامناً مع “عام التسامح ”، واستجابة من دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من دعم ومساندة في جميع المجالات.

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وقال الشامسي بأن هذا العرس يأتي تجسيداً لدعم الإمارات المتواصل للأشقاء باليمن ولتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تيسير أمورهم في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد والتخفيف من معاناتهم نتيجة متطلبات الزواج الباهظة.

ومن جانبه أعرب وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، عن تقدير السلطة المحلية، رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا الزواج الجماعي الخامس في محافظة حضرموت، شاكرا كافة اللجان التحضيرية لهذا العرس الذي سينطلق خلال الاسبوع القادم لزواج ٢٠٠ شاب وفتاة من ابناء حضرموت، والذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب.