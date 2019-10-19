توثيق 514 انتهاكاً حوثياً خلال عشرة أيام من شهر اكتوبر

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السبت 19 أكتوبر 2019
الحوثيين
عدن - الخليج 365
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إرتكاب ميلشيا الحوثي الإنقلابية 514 انتهاكاً خلال عشرة أيام في أكتوبر الجاري في عدة محافظات تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات من قبل عناصرها.
وأفادت الشبكة أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.
ومن بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل من بين بينهم 14 طفلاً، و6 نساء كما تسببت المليشيا بمقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.
كما رصدت الشبكة 34 إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء.
وتوزعت بقية الانتهاكات بين الاختطافات والاعتداء على الممتلكات والتفجير والمداهمة لمنازل المواطنين واغلاق محلات تجارية وغيرها.
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