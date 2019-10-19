شاهد.. مركز الملك سلمان يستعرض جهوده المبذولة لدعم الشعب

نشرت فضائية الغد المشرق، ظهر اليوم السبت، تقريراً من داخل اليمن، لعرض جهود مركز الملك سلمان فى تقديم المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب اليمني. وقدم الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عرض تعريفي عن الجهود الإغاثية والإنسانية الذي نفذها المركز المدير التنفيذي لمنظمة الكنيسة الفنلندية للمساعدات جولي هامبرغ.



وأشار الربيعة إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من المركز للشعب اليمني ومنها تنفيذ بعض المشاريع النوعية مثل مشروع مسام لتطهير الأراضي من الألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية مراكز الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين ودعم اللاجئين اليمنيين في الصومال جيبوتي وداخل المملكة، كما تحدث الربيعة عن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن نتيجة الانتهاكات المشينة التي ترتكبها المليشيا الانقلابية.

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