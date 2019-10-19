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عاجل.. قيادة الجيش اللبناني تعلن تضامنها مع مطالب المتظاهرين

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السبت 19 أكتوبر 2019

عاجل.. قيادة الجيش اللبناني تعلن تضامنها مع مطالب المتظاهرين

متابعات_الخليج 365

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، وقوفها إلى جانب مطالب المتظاهرين.

 

ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين.

 

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وتشهد مدن لبنانية، منذ يومين، تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع الضرائب.

 

وخرجت عشرات الآلاف، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، في عدد من المدن اللبنانية ورددوا هتافات مناوئة للحكومة.

 

واضطرت قوات الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في العاصمة بيروت وغيرها.

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