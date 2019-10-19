شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ”خطر كارثي” يهدد السعودية مجلة أمريكية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف خطوات سريعة يتخذها الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مجلة أمريكية عن خطر كارثي يتهدد السعودية في الجانب الاقتصادي، لافتة إلى خطوات اتخذها الأمير محمد بن سلمان بخصوص ذلك.

ففي تقرير لها تتبع فرص إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في شركة "أرامكو"، لفتت مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى هروب رأس المال الأجنبي من الاستثمار عموما في المملكة العربية السعودية، وأحصت عددا من الأسباب من بينها ما وصفته بـ" غياب البيئة الاستثمارية الآمنة"، خاصة، بعد إلقاء ولي العهد السعودي القبض على العشرات من المليارديرات السعوديين والمستثمرين، ووضعهم في السجن دون أي مسوغات قانونية، ومن ثم الحصول منهم على تسويات بقيمة 100 مليار دولار دون أي إجراءات قانونية على الإطلاق.

وقالت وفق ترجمة "الخليج أونلاين" : وعليه فمن الصعب تدفق رأس المال الأجنبي إلى بيئة استثمارية لا يُعامل فيها بشكل جيد ويحميه حكم القانون. Advertisements ولفتت إلى أنه في عام 2016 جذبت المملكة العربية السعودية 7.4 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي عام 2017 انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار. ويصنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة 92 من أصل 190 دولة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وكانت أرامكو تعرضت مؤخرا لعدة هجمات عسكرية نفذتها إيران وحلفاءها في المنطقة.

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