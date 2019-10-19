قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة

السبت 19 أكتوبر 2019

قصف صاروخي ومدفعي

الخليج 365 ـ صعدة

قصف القوات السعودية، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة.

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وفي وقت سابق قصفت مقاتلات التحالف، مواقع متفرقة في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري في الجيش إن مقاتلات التحالف استهدفت عربة عسكرية للحوثيين محملة بالأفراد في وادي الخراشب بمديرية كتاف.

وكانت المقاتلات الحربية شنت ست غارات على منطقة البقع، وثلاث غارات أخرى على مناطق في أطراف مديرية كتاف الحدودية.

ووفق مصادر محلية، فإن التحالف قصف بغارتين أيضاً مواقع في تويلق التابعة لمديرية رازح غربي صعدة.