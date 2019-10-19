الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لليمن في مجال مكافحة الجريمة

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع في فيينا مع مدير دائرة شئون المعاهدات بمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بجوهان برندلينو، التعاون بين اليمن والمكتب في مجال المراقبة على الحاويات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات ومكافحة المخدرات والهجرة الغير شرعية.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، أكد المسئول الأممي استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لليمن وفق الاولويات التي تحددها الحكومة اليمنية ودعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها.

حضر اللقاء سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين .

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