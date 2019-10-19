شكرا لقرائتكم خبر عن ابن زايد يتعرض لإصابة خطيرة ترمي به إلى حافة الموت .. واستعدادات لمغادرته أبوظبي ونقله للخارج (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إماراتية مطلعة عن بدء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، استعداداته لنقل شقيقه الأصغر طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي بالدولة للعلاج بالخارج بعد فشل معالجته من سرطان الرئة الناتج عن تعاطي المخدرات في أبوظبي.

وأشارت المصادر إلى أن “طحنون” قد ينقل للخارج قريبا لاستكمال العلاج، مشيرة إلى أن سبب إصابته بالسرطان يعود إلى تعاطيه للمخدرات عن طريق “الشم” بحسب “الخليج الجديد”.

جاء ذلك بعد توالي التساؤلات حول تواري مستشار الأمن القومي الإماراتي عن الأنظار، الفترة الماضية، وسط شائعات عن وجوده في طهران بمهمة تفاوض سرية.

ونفى مصدر إيراني مطلع قيام “طحنون بن زايد” بهكذا مهمة، كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، لكنه أكد زيارة مسؤول إماراتي إلى العاصمة الإيرانية مرتين خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

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