تجدد الغارات على مواقع المليشيا شرق صعدة وسقوط قتلى في مواجهات مع الجيش

السبت 19 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

الخليج 365 ـ صعدة

جددت مقاتلات التحالف، غاراتها الجوية على مواقع متفرقة في محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري في الجيش إن مقاتلات التحالف استهدفت عربة عسكرية للحوثيين محملة بالأفراد في وادي الخراشب بمديرية كتاف.

وكانت المقاتلات الحربية شنت ست غارات على منطقة البقع، وثلاث غارات أخرى على مناطق في أطراف مديرية كتاف الحدودية.

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ووفق مصادر محلية، فإن التحالف قصف بغارتين أيضاً مواقع في تويلق التابعة لمديرية رازح غربي صعدة.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، سقطوا خلال معارك مع الجيش.

وتابع قائد محور علب العميد ياسر مجلي مصرع قيادي حوثي مسؤول عن عمليات المليشيا بمديرية باقم، وعدد من عناصر المليشيا، بينهم قيادات، وأسر اثنين آخرين.

وأوضح أن الجيش حاصر عناصر المليشيا في مناطق الجبادي ونايف ورمدان، خلال عملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واستعادة كمية من الأسلحة.