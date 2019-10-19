حسن نصر الله يتمسك بالحكومة ويحذر من تشكيل حكومة جديدة

السبت 19 أكتوبر 2019

حسن نصرالله

بيروت- الخليج 365

تمسك زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم السبت، بالحكومة ورفض استقالتها.



وحذر نصرالله في كلمة له بمناسبة دينية - رصدها "الخليج 365" - "من تشكيل حكومة جديدة إذا استقالت حكومة الحريري.

واعتبر نصرالله أن ما يجري يتخلله تصفيات حسابات سياسية، مشيراً إلى أن حكومة تكنوقراط لن تصمد طويلا والأجدى بقاء الحكومة الحالية.

كما حذر نصرالله من الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة.

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واتهم نصر الله قيادات في حكومات سابقة بركوب موجة التظاهرات ومحاربة الفساد.

كما تهرب نصرالله من قرارات الضرائب المفروضة التي اتخذتها الحكومة بمشاركة وزرائه.

ولوَح نصرالله بالورقة الأمنية وخطورتها نتيجة الوضع الحالي، وناور نصرالله بين دعم مطالب الشعب وخطورة الانفجار الأمني

وحمل نصرالله شركاءه في الحكومة مسؤولية تجاهل وضع الشعب والإصرار على فرض الضرائب.

واعتبر نصرالله أن الأزمة في لبنان هي نتيجة الضرائب

كما حمل نصرالله الحكومة مسؤولية إساءة علاج الأزمة واعتماد فرض الضرائب.