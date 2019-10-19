المليشيا تبدأ تطبيق إجراءات جديدة ضد عشرات الصيدليات بصنعاء

السبت 19 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ صنعاء

بدأت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، بتطبيق إجراءات جديدة ضد عشرات الصيدليات بمديريات الأمانة العشر.



وأوضح مصدر بمكتب الصحة العامة والسكان بأمانة صنعاء، في تصريحات صحفية أن المكتب بدأ تنفيذ عدة عقوبات وإجراءات متنوعة بحق الصيدليات المخالفة.

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ولفت الى أن العقوبات تشتمل إغلاق صيدليات مخالفة وفرض غرامات مالية وإحالة أخرى للجهات النيابية والقضائية.

ونفذ مكتب الصحة عملية تقييم ميداني لألف و 562 صيدلية، من أصل ألف و732 صيدلية خاصة بمديريات الأمانة العشر. وضبطت السلطات الصحية بصنعاء، مخالفات في أكثر من 500 صيدلية مرخصة في خمس مديريات، خلال أقل من شهر واحد، ضمن حملة تفتيش متواصلة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت نهاية أغسطس الماضي نتائج التقييم والتصنيف للمنشآت الطبية الخاصة بأمانة العاصمة، تم خلالها إغلاق أقسام العمليات والعناية في 25 مستشفى و إغلاق ثمانية مستشفيات.