مأرب.. تعميم من مكتب الصحة حول مادة (الرانتيدين)

السبت 19 أكتوبر 2019 مأرب الخليج 365 _مأرب اصدر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، تعميماً لشركات ووكلاء الأدوية والصيدليات بإيقاف التداول لمادة (الرانتيدين) لاحتوائها على مواد مسرطنة.

Advertisements ووفق الوثيقة الصادرة عن مكتب الصحة العامة والسكان منح الشركات الادوية بالجملة والصيدليات في المحافظة خمسة ايام لسحب مادة (الرانتيدين) من جميع عملائهم وتسليم كامل الكمية لمكتب الصحة العامة لإتلافها وأخذ استلام بالكمية المسلمة. كما حذر مكتب الصحة العامة في مأرب من تداول هذه المادة مستقبلا. وحمل مكتب الصحة شركات الادوية وتجارها مسؤولية مخالفة ذلك حسب القانون.

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