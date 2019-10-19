تفاصيل - مقتل قياديين حوثيين برصاص مسلحين في "دليل" إب

السبت 19 أكتوبر 2019

الحوثيين

إب - الخليج 365

قتل قياديان من مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن في ظل خلافات حادة تعصف بقيادات المليشيا الإنقلابية بالمحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ أكتوبر 2014م.



وقالت مصادر محلية إن قياديين من مليشيا الحوثي قتلوا في مديرية المخادر شمال محافظة إب، وأصيب آخرون برصاص مسلحين يُعتقد أنهم من مليشيا الحوثي بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل أجنحة المليشيا.

وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مشرف مليشيا الحوثي في مدينة الدليل بمديرية المخادر المدعو سعد محروق والقيادي الحوثي أمين حسان الشبيبي، المعين من قبل مليشيا الحوثي ضابط المباحث في إدارة أمن المخادر، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة آخرين".

Advertisements

وبحسب المصادر فإن أحد المسلحين أطلق الرصاص في الهواء حيث كان القيادي الحوثي "محروق" في السوق وحدث هرج أثناء إطلاق النار وانشغال الناس بالحادث الذي كان مقصودا، فيما كان مسلح آخر ملثم يصوب بندقيته على رأس القيادي الحوثي ليسقط قتيلا على الفور، وأصيب القيادي الحوثي الشبيبي إصابة بالغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة بعد وصوله للمستسقى.

ولم تعرف هوية المسلحين ؛ في الوقت الذي تحدثت مصادر عن أسباب الحادثة التي تأتي في إطار عمليات التصفيات الداخلية لأجنحة المليشيا الحوثية إثر خلافات على العائدات المالية والنفوذ والمناصب والأراضي، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود ثأر مع أسرة بيت "الدغمري" وقيام المشرف الحوثي بقتل أحد أبناءها.

وتعيش محافظة إب صراعات حادة بين قيادات المليشيا الحوثية وصلت في كثير من الأحيان حد المواجهات المسلحة وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة.