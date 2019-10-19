إب..نازحو التربية والتعليم يناشدون رئيس الوزراء بصرف الفوارق أسوة بزملائهم

السبت 19 أكتوبر 2019 معين عبدالملك إب - الخليج 365 ناشد المعلمون النازحون رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتسوية أوضاعهم في الفوارق التي حرموا منها والتي منحتها الحكومة في العام الماضي لموظفي الدولة بنسبة30% نظرا لتدهور العملة المحلية وتردي الأوضاع المعيشية.

وشكا المئات من المعلمين النازحين بأنهم يعانون من شظف العيش خصوصا وأنهم يعانون من مضاعفة متطلبات المعيشة نتيجة تهجير وتشريد مليشيا الحوثي لأسرهم. Advertisements وجدد عدد من المعلمين النازحين شكواهم بأن رواتبهم لا تغطي نصف احتياجاتهم من إيجار سكن ومأكل وملبس وإحتياجات صحية وأسرية. وفي ذات السياق ناشد المعلمون النازحون الجهات المختصة بوزارتي المالية والتربية بصرف راتب شهر سبتمبر أسوة بزملائهم في مؤسسات الدولة.

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