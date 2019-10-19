مواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين شمال محافظة مأرب

السبت 19 أكتوبر 2019

المقاومة

الخليج 365 ـ مأرب

اندلعت مواجهات، اليوم السبت، بين الجيش الوطني ومسلحين قبليين، اثناء قيام الجيش بحملة عسكرية لفتح الخط الدولي، في محافظة مأرب شرقي البلاد.



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وذكرت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن الجيش الوطني شكل حملة عسكرية من مختلف الألوية والوحدات، وانطلقت الحملة لفتح الطريق الدولي في منطقة العرين شمالي محافظة مأرب.

وكان مسلحون قبلون من قبيلة آل "المثنى" قبل يوميين، أقدموا على إحراق احد ناقلات النفط المتجهة من صافر إلى شبوة، في منطقة "العرقين"، وقطعوا الطريق الدولي شمال المحافظة.

وأعلنت شركة صافر النفطية قبل أيام تصدير النفط للخارج، وارسال أول شحنة نفط خام إلى محافظة شبوة، بعد توقف دام قرابة خمس سنوات، منذ أن اجتاحت مليشيا الحوثي للبلاد.