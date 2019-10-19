إب.. حوثي يعتدي على ممتلكات مواطنين بحزم العدين ويحرمهم من مشروع المياه

السبت 19 أكتوبر 2019

الحوثيين

إب - الخليج 365

أقدم متنفذ حوثي على توقيف مشروع مياه وعدد من آليات رفع المياه بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن متنفذ حوثي من صنعاء يُدعى "حسين المتوكل"، أقدم على وقف تدفق المياه في مشروع "وادي الصافية" بعزلة بني علي بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب ، حارماً المواطنين ومزارعهم من المياه للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضافت المصادر أن المتنفذ الحوثي "المتوكل" وبمساندة من القيادي في المليشيا الحوثية بحزم العدين علي عبدالله الشبيبي، قاموا بحملة مسلحة إلى منطقة "الصافية" وقاموا بعمليات نهب لممتلكات المواطنين وخطف عدد منهم، وترويع للأطفال والنساء.

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ويطالب القيادي الحوثي المواطنين بجبايات مالية كبيرة مقابل ما يتحصلونه من مزارعهم خصوصا "مزارع القات" ويدعي أن الأراضي تابعة لأجداده من أيام الحكم الإمامي.

وقدم الأهالي شكوى أكدوا فيها تعرضهم للنهب والإعتداء والترويع والخطف من قبل مسلحي المتوكل والشبيبي.

وأكد الأهالي أن المسلحين انتشروا بعدد من التباب والمرتفعات في منطقة الصافية بحزم العدين وسط اعتداءات على ممتلكات المواطنين وتكسير مزراعهم خصوصا شجرة "القات".

وقال الأهالي في شكواهم : تم أخذ بصمات أهالي المنطقة على البصم على أوراق بيضاء بالقوة ، فيما تعرضت أشجار القات في حقولهم ومزارعهم للتكسير من قبل المتنفذ الحوثي والقيادات المساندة له، وذلك بقصد الإضرار المادي بأهالي المنطقة.