لرفضهم القتال في الضالع.. مليشيا الحوثي تعدم مسلحين من إب وذمار

السبت 19 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

أعدمت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، عناصر تابعين لها في محافظة الضالع جنوب البلاد.

ونقل موقع سبتمبر نت عن مصادر محلية قولها” إن ميلشيا الحوثي المتمردة اعدمت نحو 17 من عناصرها، كانوا يقاتلون في صفوفها، بمديرية قعطبة شمالي المحافظة”.

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وأكدت المصادر” أن مليشيا الحوثي أعدمت عناصرها، لرفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة”.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا الذين تم تصفيتهم، ينتمون لمحافظتي، وإب، وذمار”.

وتتعرض المليشيا في محافظة الضالع لخسائر كبيرة بشكل يومي منذ أسابيع.