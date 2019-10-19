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السبت 19 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
أعدمت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، عناصر تابعين لها في محافظة الضالع جنوب البلاد.
ونقل موقع سبتمبر نت عن مصادر محلية قولها” إن ميلشيا الحوثي المتمردة اعدمت نحو 17 من عناصرها، كانوا يقاتلون في صفوفها، بمديرية قعطبة شمالي المحافظة”.
وأكدت المصادر” أن مليشيا الحوثي أعدمت عناصرها، لرفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة”.
وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا الذين تم تصفيتهم، ينتمون لمحافظتي، وإب، وذمار”.
وتتعرض المليشيا في محافظة الضالع لخسائر كبيرة بشكل يومي منذ أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر لرفضهم القتال في الضالع.. مليشيا الحوثي تعدم مسلحين من إب وذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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