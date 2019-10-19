السبت 19 أكتوبر 2019

محلية تعز تكشف موعد صرف مرتبات عمال النظافة

تعز - الخليج 365

كشفت السلطة المحلية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن موعد صرف مرتبات عمال النظافة.



وأكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أن قيادة السلطة المحلية تتابع باهتمام خاص مرتبات عمال النظافة في المحافظة لدى الحكومة، وان رواتبهم ستصرف خلال الاسبوع القادم.

جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم بعدد من ممثلي عمال النظافة الذين خرجوا اليوم بتظاهرة للمطالبة بصرف مرتباتهم، مشيرا بأنه تم التواصل مع محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان والذي افاد بتواصله مع الجهات المعنية في الحكومة وان مرتباتهم ستصرف خلال الايام القادمة.

كما اكد المخلافي حرص السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الذي يعمل حاليا على متابعة مرتباتهم لدى الحكومة، وصرفها بصورة منتظمة،بالاضافة الى مرتبات عدد من الجهات الحكومية التي تاخر صرف مرتبات موظفيها، مشيرا بانه تم تجهيز كل الاجراءات اللازمة من قبل السلطة المحلية المتعلقة بمرتبات عمال النظافة وجعلها من ضمن اولويات السلطة المحلية، وأن تاخير مرتباتهم لاسباب خارجه عن ارادتها بسبب الاحداث الاخيرة في عدن وعدم استقرار الحكومة.

واكد المخلافي الى ان السلطة المحلية اعتمدت لعمال النظافة اكثر من عشرة مليون ريال بصورة شهرية، وذلك من خلال صرف التغذية الخاصة بهم والتي تصرف للمتواجدين العاملين في الميدان بنسب متفاوته ما بين 1500 الى 6000ريال لكل عامل باليوم الواحد بحسب المهام الموكلة اليه كنس ترحيل سائق مشرف مراقب الخ ويتم تسليمهم تلك المستحقات اسبوعيا بصورة دورية خلافا عن مرتباتهم الرسمية التي يتم متابعتها والتي ستصرف للجميع دون استثناء .

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ووعد وكيل أول المحافظة أنه في حال تاخير صرف مرتبات عمال النظافة من قبل الحكومة فإن السلطة المحلية وبحسب امكاناتها المتاحة ستعمل على ايجاد حلول لصرف مرتبات عمال النظافة المتواجدين فعليا في الميدان بحسب الكشوفات المرفوعة لديها من صندوق النظافة والتحسين في المحافظة وذلك بالتنسيق مع شركة الكريمي لتقديم رواتب العمال المتواجدين في الميدان بحسب استحقاقهم الشهري.

من جانبه أكد مدير عام صندوق النظافة والتحسين الاستاذ عبدالله جسار بتعاونه الكامل مع مطالب عمال وموظفي الصندوق مشيرا بان هناك من يسعى لاستغلال مطالبهم للتصعيد واعاقة العمل وخاصة من قبل الموظفين العاملين في إدارة الحوبان خصوصا بعد قامت السلطة المحلية باعتماد بدل التغذية للمتواجدين في الميدان بواقع 1500 الى 6000 ريال للعامل في اليوم الواحد بينما في ادارة الحوبان يتحصل العامل على 500 ريال فقط .

واضاف جسار بأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لصرف مرتبات عمال وموظفي الصندوق، وذلك من قبل محافظ المحافظة رئيس مجلس ادارة الصندوق،والذي يتم التواصل معه باستمرار ويعمل حاليا على متابعتها، داعيا الحكومة ووزارة المالية بسرعة صرف مرتباتهم المتاخرة باسرع وقت ولما فيه المصلحة العامة.

كما التقى الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة مساء اليوم بإدارة صندوق النظافة لمناقشة ووضع الحلول والمعالجات لمرتبات عمال النظافة والذي تم التاكيد على ضرورة مواصلة العمل كون مرتباتهم مرتبطه بمرتبات جهات اخرى وسيتم صرفها خلال الايام القادمة .

وثمن جامل جهود العمال في الميدان مؤكدا متابعة كافة حقوقهم وصرفها والوقوف الى جانبهم في كل احتياجاتهم .

كما تم تكليف لجنة للتواصل مع العمال برفع الاضراب واستئناف العمل من صباح غدا الجمعة بعد التاكيد بمتابعة وصرف مرتباتهم واستمرار صرف التغذية المعتمدة لهم من قبل السلطة المحلية .