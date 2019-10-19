مقتل قيادي حوثي بارز من عمران خلال مواجهات مع الجيش في حجة

السبت 19 أكتوبر 2019 الحوثيين الخليج 365 ـ حجة لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القيادي "أبو حزب الله" قتل الأسبوع الماضي في حجة خلال مواجهات مع الجيش. وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي نقل اليوم إلى مسقط رأسه بعمران للدفن. Advertisements إلى ذبك استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، تجمعا حوثيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر إعلامية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف قصفت تجمعا للمليشيا في مديرية عبس بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بينهم قيادات جراء القصف. وقتل العشرات من الميليشيات الحوثية الانقلابية على أيدي قوات المنطقة العسكرية الخامسة بالمحافظة وذلك خلال المعارك التي استمرت 7أيام في مختلف محاور الجبهة كما خلفت خسائر كبيرة في عتداها.

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