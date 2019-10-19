حجة.. مقتل أكثر من 100 مسلح حوثي خلال أسبوع

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السبت 19 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ حجة
قتل العشرات من الميليشيات الحوثية الانقلابية على أيدي قوات المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة وذلك خلال المعارك التي استمرت 7أيام في مختلف محاور الجبهة كما خلفت خسائر كبيرة في عتداها
وفي تصريح لرئيس المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة المقدم بندر المهدي أكد فيه أن قتلى المليشيات في اليومين الأولين للمعارك كان أربع وثمانين قتيل وعشرات الجرحى كما وقع عدد آخر من المسلحين في قبضة الجيش الوطني خلال المعارك التي احتدمت في جميع محاور الجبهة ولمدة أسبوع كان آخرها معركة أمس الخميس والتي اسفرت عن انكسار للمليشيات مخلفة قتلى وجرحى إضافة إلى أسير تركته المليشيات ينزف وتم أسرة من قبل أبطال المنطقة العسكرية الخامسة وقدموا له الاسعافات الأولية ومن ثم نقله مستشفيات المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه وخلال المعارك شن طيران التحالف عشرات الغارات على مواقع المليشيات ومعداتها مما ضاعف خسائر المليشيات في العتاد و الأرواح.
وتؤكد أنباء أولية مصرع أحد القادة الميدانيين للمليشيات الحوثية في غارة لطيران التحالف نفذها صباح أمس الجمعة.
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