قصف حوثي عنيف على مناطق متفرقة جنوب الحديدة

السبت 19 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية بأن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة. وأشارت المصادر ان مليشيات الحوثي استهدفت مواقع عدة للقوات المشتركة جنوب الدريهمي بمدفعية الهاون عيار 120 ، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 ، واستمر القصف على فترات متقطعة.

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