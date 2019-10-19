السبت 19 أكتوبر 2019 قصف حوثي الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر بشكل مكثف وعنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من سلاح 23 وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7. وتواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي عنيف على المشتركة شرق التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.