- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 19 أكتوبر 2019
قصف حوثي
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر بشكل مكثف وعنيف.
وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من سلاح 23 وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7.
وتواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي عنيف على المشتركة شرق التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.