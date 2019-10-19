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السبت 19 أكتوبر 2019
هادي يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية
خاص_الخليج 365
كشف مصدر سياسي خاص لليمن العربي بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن الحكومة الشرعية طالبت أن يكون هناك بعض التعديلات قبل التوقيع على الوثيقة.
وقال المصدر إنه يتوقع بأن لقاء الرئيس هادي بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية "ديفيد هايل" للضغط على الرئيس بالرغم من أن الحكومة الشرعية صورته على أنه لقاء روتيني.
ورجح المصدر لليمن العربي بأن تكون الحكومة الامريكية بدأت ببمارسة ضغوظ على الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك لدفعه للموافقة والتوقيع على اتفاق لرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي كان يفترض التوقيع، عليه أمس بالرياض والذي يعتبر نتاج لمفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بدعوة ورعاية سعودية والذي أعلنت الحكومه الشرعية أنها لن توقع عليه بينما تداولت معلومات صحفية أن الحكومة الشرعية تذرعت بتعديلات رغبة باضافتها على الاتفاق.
وبهذا الصدد اعتبر المصدر لليمن العربي أن الغرض والهدف الحقيقي من زيارة ديفيد هايل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية للرئيس عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض بغرض ممارسة ضغط أمريكي لقبولة بالتوقيع على الاتفاق والذي يواجه بمعارضة شديدة من حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين" باليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر خاص لــ" اليمن العربي": ضغوظ أمريكية على هادي وحكومته للتوقيع على اتفاقية الرياض مع الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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