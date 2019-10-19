الكشف عن حصاد جبهات الضالع ومصادر تنفي إدعاءات إعلام الحوثي المدعوم إيرانياً

السبت 19 أكتوبر 2019

الجيش

الضالع - الخليج 365

سادت أجواء من الهدوء الحذر مختلف جبهات محافظة الضالع لا سيما جبهتي الجب والفاخر بقعطبة فيما كان الموقف نفسه هو المسيطر على الأجواء في جبهتي مريس والأزارق وباب غلق أيضا وذلك منذ ساعات فجر الجمعة 18 أكتوبر 2019 للميلاد.



وقال القيادي في اللواء 82 مشاة العقيد "أبو همام" : ان اجواء من الهدوء تسيدت الموقف العسكري في جبهات اقصى الشمال الغربي للضالع واقتصرت المواجهات بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي على مناوشات قليلة دارت في ساعات متاخرة من نهار الجمعة.

وأكد العقيد "أبو همام" : ان وحدات القوات الجنوبية المشتركة على أهبة الاستعداد العسكري الكامل لمواجهة اي طارئ هناك.

هذا ودحضت المصادر ، ادعائات إعلام مليشيات الحوثي من خلال ما بثه الإعلام الحربي للجماعة الإنقلابية من مشاهد يوم أمس تدعي فيه الأخيرة سيطرتها الكاملة على الفاخر وسليم.

Advertisements

وأكدت فيه كذب وزيف ادعائات إعلام مليشيات الذي تحدث عن انتصارات ساحقة حققتها مليشيات الحوثي يوم الخميس .

وأوضحت ان ما تداولته وسائل إعلام مليشيات الحوثي من مشاهد هي لبعض الاجزاء من سوق الفاخر التي تسيطر عليها المليشيات ويعود المشهد لتاريخ 10 أكتوبر وليس ليوم أمس كما نشرته وسائل إعلام المليشيات .

وأشار المركز الإعلامي لجبهة الضالع: ان ما نشرته وسائل إعلام المليشيات من مواد مفبركة لا وجود لأي اشتباكات أو حالات هروب لقواتنا في تلك المشاهد التي تعتبر من صناعة وأكاذيب الإعلام الحربي التابع لمليشيات الحوثي الذي يديره خبراء الحرب النفسية والأمن الوقائي من بيروت وطهران .

وفي توضيحه للخارطة العسكرية في جبهة الفاخر أوضح المركز الإعلامي لجبهة الضالع: بان منطقة سوق الفاخر تحديدا تعتبر منطقة مواجهات عسكرية إذ تسيطر عليها المليشيات الحوثية تارة والقوات الجنوبية تارة أخرى فيما ستحدد الأيام القادمة المسيطر الرئيس على سوق وقلب المدينة الإستراتيجية المعروفة بالفاخر .