توقف ثلاثة آلاف طالب وطالبة عن الدراسة في الجوف.. لهذا السبب

السبت 19 أكتوبر 2019

توقف ثلاثة آلاف طالب وطالبة عن الدراسة

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير لمنظمة حقوقية محلية في محافظة الجوف شمال اليمن عن توقف ثلاثة آلاف طالب وطالبة عن التعليم في المحافظة هذا العام .



وذكر رئيس منظمة “الحق في الحياة” وليد غالب أن المنظمة رصدت خلال الشهور الماضية توقف أكثر من ثلاثة آلاف طفل عن الالتحاق بالمدرسة في مختلف مناطق محافظة الجوف هذا العام .

ونقل موقع "المشاهد" عن غالب أن سبب ذلك يعود إلى نقص في المدارس بسبب تعرض الكثير من مدارس المحافظة للدمار خلال سنوات الحرب ونقص الكادر التدريسي.

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وناشد غالب الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في القطاعين التعليمي والإنساني بسرعة إنقاذ أطفال الجوف من كارثة وشيكة تهدد مستقبلهم.

بدوره أوضح نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة الجوف علي الفقيه أن 40 مدرسة تعرضت للدمار، أغلبها بشكل كلي، وتوقفت فيها الدراسة، وهي بحاجة إلى إعادة ترميم.. لافتاً إلى أن المدارس التي لم تتعرض للدمار نتيجة الحرب يصل عددها إلى 400 مدرسة ليست مكتملة من حيث تجهيزاتها، وفيها اكتظاظ طلابي كبير، يصل عدد الطلاب فيها إلى خمسين ألف طالب وطالبة.

ولفت الفقيه إلى أن البيئة التعليمية في محافظة الجوف تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم، لمعالجة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية من نقص الكادر التعليمي المؤهل والمتخصص، وتأهيل المدارس وتجهيزها بكافة المستلزمات التعليمية.