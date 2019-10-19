شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العسيري يجن جنونه بعد تبرئة سعود القحطاني ويكشف بالاسم من هو ”زعيم العصابة” في اغتيال خاشقجي و”فيديو صادم” من لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت تصريحات الأمير خالد بن بندر بن سلطان السفير السعودي في بريطانيا بشأن عن الوضع الحالي لسعود القحطاني المستشار السابق والمعفى من منصبه على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.. أثارت جنون الناشط السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، المتواجد في لندن، الاستاذ يحيى عسيري.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، نشر عسيري فيديو من مداخلة له على قناة الحوار، هاجم فيها السلطات السعودية على إعلان براءة القحطاني.

وقال عسيري: "يطلبون الإعدام للنشطاء على تغريدة، ويتسامحون مع سعود القحطاني رغم الأزمة الكبيرة التي صنعها للسعودية باعتراف ابن سلمان".

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وكان الأمير خالد قال في مقابلة مع بي بي سي،بشأن سير التحقيقات، قال الأمير إن الحكومة لم تظهر لها أية أدلة بشأن القحطاني أو تورطه في القضية مضيفاً “لكن هناك صلات محتملة، لكن لم تتم إدانته بأي شيء ولم نحصل على أدلة قاطعة تقول أنه متورط”.

الفيديو مرفق في التغريدة أدناه:

#يحيى_عسيري يطلبون الإعدام للنشطاء على تغريدة، ويتسامحون مع سعود القحطاني رغم الأزمة الكبيرة التي صنعها للسعودية باعتراف ابن سلمانhttps://t.co/TW38gEBNjw pic.twitter.com/tatGSsDW9B — Yahya Assiri يحيى عسيري #المقسطون (@abo1fares) October 17, 2019

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