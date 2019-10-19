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صعدة.. قصف جوي عنيف على مواقع وتجمعات المليشيا في كتاف

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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السبت 19 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

صعدة.. قصف جوي عنيف على مواقع وتجمعات المليشيا في كتاف

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة البقع التابعة لمديرية كتاف الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

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وأضافت المصادر أن القصف طال مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق مختلفة من البقع.

 

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي و مدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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