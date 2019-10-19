القوات المشتركة تحقق مكاسب ضخمة وتدحر الحوثي بالضالع

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السبت 19 أكتوبر 2019
القوات المشتركة بالضالع
الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، من إلحاق الخسائر الكبيرة البشرية والمادية بالعتاد لمليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية.
وقالت مصادر محلية، إن وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية نفذت ضربات نوعية مركزة مستهدفة نقاط تجمع مليشيات الحوثي الأمر الذي مكنها من إحكام سيطرتها على المناطق التي حررتها في جبهة الفاخر شمالي قعطبة الأسبوع الفائت.
وبحسب المصادر، فإن “العمليات النوعية للقوات المشتركة قلبت الموازين راساً على عقب حيث ركزت هجومها على العمق وتمكنت من تكبيد المليشيات هزائم متلاحقة موقعة الخوف في صفوفها.
وخاضت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، معارك شرسة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، في مواقع حبيل العبدي وأكمة عثمان بجبهة الفاخر فيما لا زالت جثث عناصر الحوثي مرمية في الشعاب والأودية ولم تستطع إخراجها بسبب التغطية النارية للقوات المشتركة.
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