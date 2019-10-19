مليشيا الحوثي تقصف مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 الحوثيين الخليج 365 - متابعات إطلاق كثيف للنيران الثقيلة والمتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة في الأطراف الجنوبية، الجمعة 18 أكتوبر 2019، والقصف يتواصل على أطراف مديرية التحيتا.

طبقاً لمصادر عسكرية، قصفت المليشيات الحوثية التحصينات التي تتمركز بها القوات المشتركة في محيط مدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. Advertisements موضحة أن المليشيات الحوثية وفرق القناصة أطلقت وابلاً من النيران بشكل متقطع من الأسلحة القناصة مستهدفةً مواقع القوات المشتركة التي ترابط في شارع الخمسين. وفي مدينة الصالح تعرضت مواقع القوات المشتركة لقصف بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة. وواصلت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصفها المدفعي العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر بشكل مكثف وعنيف. وأضافت المصادر إن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من سلاح 23 وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7.

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