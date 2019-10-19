تنظيم حفل فني وخطابي احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة بوادي حضرموت

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

نظمت قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء ،اليوم ، حفلاً فنياً وخطابياً احتفاء بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ، وتكريم 320 خريجاً وخريجة من الدفعة الأولى بجامعة سيئون .



وفي الاحتفال الذي أقيم بصالة الشهيد علي بامعبد بسيئون ، أشار وزير الثقافة مروان دماج ، الى أن إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة هي وفاء لتضحيات الآباء والأجداد نظير نضالهم وتضحياتهم خلال ثورتي سبتمبر وأكتوبر لإنهاء الحكم الأمامي البغيض والتحرير من الاستعمار والاضطهاد ولننعم بالأمن والأمان والاستقرار .

ونقل دماج تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكافة أبناء حضرموت بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر..مجددا تهانيه لجميع الخريجين ومتمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المستقبلية.

وفي الاحتفال الذي حضره وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والثروة السمكية فهد كفاين، والكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ونائبي وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري والإدارة المحلية عبدالسلام باعبود ،رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بجميع الحاضرين ، مهنأ القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ونائبه ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة وكافة أبناء مديريات وادي حضرموت والصحراء بصورة خاصة والوطن بصورة عامة بهذه المناسبات الوطنية الغالية على كل أبناء الوطن .

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وقدّم الوكيل الكثيري شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لإصداره قرار إنشاء جامعة سيئون التي تحتفل اليوم بتخريج أول دفعة وستسهم في منح الشباب حقهم التعليمي وتمكينهم من الحاضر والانطلاق نحو المستقبل.

واستعرض الوكيل الكثيري جملة من الأنشطة والأعمال التي أنجزتها السلطة المحلية مؤخراً وشملت العديد من المجالات الخدمية والتنموية..منوهاً إلى بعض المشاريع المستقبلية التي تتطلع السلطة لإنجازها في الفترة القادمة.

بدوره أكد رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري عن عزم رئاسة الجامعة ومنتسبيها من أكاديميين وموظفين وطلاب على إرساء مداميك جامعة جادة منضبطة من خلال انتظام الدراسة بشكل اعتيادي خلال العام الجامعي.

واستعرض رئيس الجامعة جملة من الانجازات التي تم تحقيقها رغم حداثة الإنشاء..معبرًا عن أمله بتكاتف الجميع لبناء جامعة فاعلة منتجة خادمة للمجتمع ومتفاعلة لإيجاد منطقة تعليمية طبية ثقافية جاذبة يتحقق من خلالها طموح الجميع.

إلى ذلك عبّرت الخريجة أشواق بن شحبل في كلمتها نيابة عن زملائها الخريجين عن شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية لقراره الحكيم بإنشاء جامعة سيئون، التي كانت حلما يراود أبناء وادي حضرموت والمناطق المجاورة..مشيرة الى أن الجامعة ستسهم في دعم تعليم الفتاة التي باتت اليوم تشكل رقما مهماً في الكثير من معادلات الحياة ومجالاتها العلمية والعملية المختلفة ، إضافة لدورها الريادي في توفير فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي لأبناء وادي حضرموت وستكون منارة للعلم ومنبرا للمعرفة.

وتخلل الحفل تقديم عدد من القصائد الشعرية وعرض ريبورتاج يوضح مشاريع وادي حضرموت من حصة حضرموت من مبيعات النفط ، وفقرات غنائية وإنشادية ورقصات تراثية معبرة قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لمكتب الثقافة بمصاحبة عدد من الفنانين نالت جميعها إعجاب الحاضرين.

وجرى في ختام الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي وعدد من أعضاء مجلس الشورى وقيادتي المؤسستين العسكرية والأمنية بالوادي والصحراء ومديري عموم المديريات ومكاتب الأجهزة التنفيذية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسائي والشبابي والشخصيات الاجتماعية الوجهاء تكريم الداعمين والخريجين بدروع وشهادات تقديرية.