معين عبدالملك يستقبل سفير الاتحاد الأوربي لدى اليمن 

الجمعة 18 أكتوبر 2019

معين عبدالملك

الخليج 365 - متابعات

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي والتطورات والمستجدات على الساحة الوطنية.



وأشاد رئيس الوزراء بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن ومساهمات الاتحاد القيمة في المجال الإنساني، مشيرا للحاجة الى رقابة فاعلة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، خاصة في ظل ما تكشف من استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية ونهبها من افواه الجائعين لتمويل حربها على الشعب اليمني.

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وأكد الدكتور معين عبدالملك، استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأوروبي وللشركاء الدوليين لتسيير الاعمال الاغاثية والإنسانية، مشيرا الى أن الحكومة ولتخفيف ازمة المشتقات النفطية والتي افتعلها الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، قدمت مبادرة للسماح لعدد عشر سفن تحمل مشتقات نفطية بالدخول الى ميناء الحديدة وفقا لضوابط تضمن تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح تسديد رواتب موظفي القطاع العام.

وفيما يخص عملية السلام بشكل عام أشار رئيس الوزراء الى أن مراوغة مليشيا الحوثي ورفضها الالتزام باستحقاقات اتفاق استوكهولم والتي كان من المفترض ان ترسي قواعد بناء الثقة وتقدم نموذجا لسلام شامل مستدام في اليمن يؤكد على عدم جدية هذه المليشيات ورفضها للسلام بشكل مطلق.

وقال " لقد بات واضحا أن هذه المليشيات تعمل كذراع لإيران وتستهدف استقرار وسلام المنطقة بشكل عام، وايران تسعى لاستخدام هذه المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي، واجمالا لن يقبل اليمنيون ان يتم ارتهان حاضرهم ومستقبلهم لأجندات عنصرية طائفية" .

من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تقديره لمبادرة الحكومة للتخفيف من ازمة المشتقات النفطية وما لذلك من اثر في الجانب الإنساني، مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي حريص على تقديم الدعم التنموي والفني لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية الى جانب الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية.