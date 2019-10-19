باعوم يطلع على سير العمل والخدمات الطبية في مستشفى تريم العام

الجمعة 18 أكتوبر 2019

ناصر باعوم

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اطلع وزير العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ، اليوم ، على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مستشفى تريم العام بمحافظة حضرموت.



واستمع الوزير باعوم ومعه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي من مدير ادارة الصحة بمديرية تريم الدكتور سالم بن عبيدون ومدير المستشفى محمد الكاف ، الى شرح عن التحديات التي تواجه المستشفى، وسبل التغلب عليها، لما فيه تطوير الخدمات الصحية لأبناء المديرية والمناطق المجاورة لها.

واشاد وزير الصحة العامة والسكان بما يقدمه طاقم المستشفى من جهود خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتي اثرت على الخدمات الطبية في مختلف محافظات الجمهورية..مؤكدا حرص الحكومة على رفع مستوى العمل في أقسام المستشفى.