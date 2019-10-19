اللواء بن عزيز يتفقد القوات المرابطة في جبهة صرواح بمأرب

الجمعة 18 أكتوبر 2019

صغير بن عزيز

الخليج 365 - مأرب

تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، الخميس، أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

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واطلع قائد العمليات المشتركة ومعه قائد قوات التحالف في مأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من القيادات العسكرية في الجبهة ، على الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين في الجبهة..مشيداً بما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

ونقل قائد العمليات المشتركة، للقيادات والجنود والصف والضباط في الجبهة، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية الانقلابية. من جهته أكد قائد قوات التحالف في مأرب، استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش الوطني حتى عودة الشرعية واستعادة الدولة قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

من جانبه، رحب قائدالمنطقة العسكرية الثالثة بقائد العمليات المشتركة وقائد قوات التحالف في مأرب.. مشيراً إلى أهمية الزيارة وأثرها الايجابي في رفع الروح المعنوية للمقاتلين.. مجدداً العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالمضي قدماً في المعركة الوطنية المقدسة لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة والنظام الجمهوري.