السعودية تدعم أمن سقطرى بـ34 مركبة وأجهزة عسكرية

دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس اليوم، استلام 34 مركبة وأجهزة عسكرية، ومولدات كهربائية مقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للأجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة.



وثمن المحافظ في حفل التدشين الذي حضره قائد قوات التحالف بالمحافظة العميد يوسف بن علي، الدعم الكبيرة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي تساهم في تطوير القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لما يساهم في تعزيز الاستقرار والامن في المحافظة.

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