أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 18 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 18 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

دعم قطر للحوثيين يتخلى عن صفة "السرية" ويخرج للعلن .. شاهد https://www.elyamnelaraby.com/427644/ محافظ حضرموت يعزي بحاح في وفاة والدته https://www.elyamnelaraby.com/427646/ قيادي في الإنتقالي يهاجم الحكومة الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/427648/ ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غدٍ السبت https://www.elyamnelaraby.com/427651/ الضالع| مليشيا الحوثي تعدم 17 من عناصرها لرفضهم القتال في جبهة قعطبة https://www.elyamnelaraby.com/427653/ مديرية حجر تودع الدكتور الاوزبكي بخروم عقب 12 سنة من العطاء https://www.elyamnelaraby.com/427654/ وزير الإعلام يحذف سلسلة تغريدات ويحذر من الإنجرار خلف المخطط الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/427658/ شرطة السير بشبوة وسيئون تكرمان رئيس الاصدار الآلي في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/427659/ تدشين مشروع إعادة تأهيل مجمع 30 نوفمبر بمديرية حجر https://www.elyamnelaraby.com/427660/ Advertisements مؤسسة المبرة التنموية تدشن مشروع الزكوات النقدية للأسر المعدمة https://www.elyamnelaraby.com/427665/ الإصلاح يبادل أسرى حوثيين بقتلة في سجون الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/427618/ ميليشيا الإصلاح تعتدي على مصلين في أحد مساجد شبوة https://www.elyamnelaraby.com/427619/ مسهور: يظل الخلاف اليمني والجنوبي خلاف سياسي له معالجاته https://www.elyamnelaraby.com/427621/ صادق دويد ينتقد مبادلة أسرى حرب حوثيين بإرهابيين https://www.elyamnelaraby.com/427624/ الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427629/ سفن محملة بالديزل والبنزين تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427630/ إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/427631/ إستعداد أممي لدعم اليمن في مجال مكافحة الجريمة https://www.elyamnelaraby.com/427636/ شاهد .. مسؤول أممي يوجه الشكر للقوات المشتركة في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/427640/ اللجنة الإقتصادية تكشف تفاصيل إفتعال الميليشيات لأزمة الوقود https://www.elyamnelaraby.com/427642/ # اليمن # قطر # طيران اليمنية # شبوة # الضالع # الحديدة # عدن # القوات المشتركة # الإصلاح # الحوثي # الشرعية # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الحكومة الشرعية # الميليشيات # وزير الإعلام # الإنتقالي # . # محافظ حضرموت # مواقع القوات المشتركة # جنوب الحديدة

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