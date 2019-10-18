السلطة المحلية بمديرية تريم تلتقي مدير الامن بساحل حضرموت

الجمعة 18 أكتوبر 2019 خالد عوض هويدي الخليج 365 - تريم التقت السلطة المحلية بتريم برئاسة مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بالعميد منير كرامه التميمي مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت وذلك ضمن زيارة السلطة المحلية الى مدينة المكلا

Advertisements وفي البدء رحب العميد منير التميمي بالمدير العام ومرافقيه، وقدم لهم الشكر على هذه الزيارة . بدوره قدم المدير العام لمديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي شكره لمدير الامن العميد منير التميمي مثمنا الجهود التي يقوم بها العميد والتي ادت الى حفظ الامن بالساحل منذ توليه المنصب . كما قدم المدير العام شكره لمدير امن الساحل في مساهمته المباشرة في تخفيف المعاناة عن المتضررين ودوره الكبير حين كان رئيس اللجنة الاهلية لمتضرري سيول 2008 والتي اثمرت جهودها بتوزيع جزء من مستحقات المتضررين واستكمال بعض مشاريع البنية التحتية لمواقع خليفة للمتضررين في مديرية تريم حضر اللقاء الامين العام للمجلس المحلي المهندس محمد عوض هادي ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس سالم يعمر واعضاء الهيئة الادارية وموظفي الديوان .

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