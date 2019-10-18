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رئيس مؤتمر حضرموت الجامع يعزي بحاح في وفاة والدته

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الجمعة 18 أكتوبر 2019

الشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع

رئيس مؤتمر حضرموت الجامع يعزي بحاح في وفاة والدته

الخليج 365 - المكـلا

تقدم الشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ،  بالعزاء والمواساة إلى الأستاذ خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية السابق ، وذلك في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضلة.

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وعبر الشيخ بن حبريش بإسمه وإخوانه في رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبه، رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،  خالص التعازي وعظيم المواساة للأستاذ خالد محفوظ بحاح في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى "والدته الفاضلة" التي وافاها الأجل بمدينة الديس الشرقية.

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يغفر لها ويسكنها فسيح جنانه،  وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

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