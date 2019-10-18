الحامد يشيد يجهود منظمات الامم المتحدة في محافظة أبين

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
مهدي الحامد
الخليج 365 - أبين
أشاد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، بجهود منظمات الأمم المتحدة الاغاثية والإنسانية في المحافظة.
واستعرض الحامد خلال لقائه ، اليوم ، مع وفد الامم المتحدة برئاسة مدير منظمة (الاوتشا) اندريا ريكيه وممثلين عن الامن و الغذاء العالمي ، الأوضاع في المحافظة وماخلفته الحرب من دمار في البنى التحتية في المحافظة اثر انقلاب المليشيا الحوثية.
وتطلع الحامد الى إمكانية تقديم الدعم لمدينة شقرة ذات الموقف الاستراتيجي وخاصة في مجال الاصطياد..مشيراً الى الاضرار التي خلفتها الحرب والاعاصير في المدينة وممتلكات الصيادين.
من جانبه اكد مدير مكتب (الاوتشا) استمرار تقديم الدعم الاغاثي والإنساني..لافتاً الى عزم المنظمة احداث تدخلات عاجلة في جميع المجالات في المحافظة..مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية في تعاونها مع المنظمات الدولية.
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