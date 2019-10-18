الجمعة 18 أكتوبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات ناقش مدراء مكاتب الصحة العامة والسكان بمديريات عدن في اجتماع لهم ، اليوم ، برئاسة مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش ، الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الجولة الثالثة لمكافحة حمی الضنك، بدعم منظمة الصحة العالمية.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الفنية والادارية الخاصة بالحملة، وأقر بدء حملة التقصي الحشري اعتبارا من السبت المقبل، تليها حملة الرش الضبابي وفقا لتقارير ونتائج حملة التقصي الحشري. وأكد خدابخش أهمية الحملة، وضرورة التعاون والتنسيق بروح الفريق الواحد..داعيا الی خلق حشد مجتمعي لمعالجة الاختلالات البيئية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة الاستعدادات لحملة مكافحة حمى الضنك بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.