الوزير دماج يبحث مع لجنة حصر وتوثيق الدان الحضرمي استكمال إعداد الملف لتقديمه لـ "اليونسكو "

الجمعة 18 أكتوبر 2019

وزير الثقافة مروان دماج

الخليج 365 - سيئون

بحث وزير الثقافة مروان دماج ،مساء اليوم ، في مدينة سيئون محافظة حضرموت ،مع اللجنة المحلية لحصر وتوثيق فن الدان الحضرمي، مهام استئناف عملها وتفعيل نشاطها لاستكمال إعداد الملف الخاص بإدراج فن الدان الحضرمي ضمن التراث اللا مادي للبشرية الذي ستقدمه وزارة الثقافة لمنظمة اليونسكو.

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و قال الوزير دماج" إن أمام وزارة الثقافة واللجان المشكّلة جهدا كبيرا لاستيفاء شروط القبول التي تطلبها اليونسكو وإننا قادرون على ذلك بفضل تعاون الجميع ودعم الأهالي وكل المكونات الثقافية لاستكمال ملف الدان الحضرمي وتقديمه في الموعد المحدد، أوائل العام القادم، لمنظمة اليونسكو".

واضاف" أن الفريق الدولي المؤلف من كبار الخبراء المتخصصين في البحث الموسيقي والفني الذين عملوا في اليمن يولون ملف الدان الحضرمي اهتماما كبيرا وأن أبحاثهم التي قدموها في ندوة القاهرة والأبحاث التي قدمها المتخصصون المحليون في ندوة سيئون اللتين نظمتهما وزارة الثقافة في شهري إبريل ويونيو الماضيين عن فن الدان الحضرمي ستصدر كلها في كتاب في القريب العاجل."

وأثنى وزير الثقافة بصورة خاصة على مبادرة إذاعة سيئون لبثّها برنامج أسبوعي يتناول هذا المشروع الوطني لإدراج الدان الحضرمي في التراث اللا مادي للبشرية، الذي يساعد في خلق تفاعل شعبي يدعم المشروع ويشارك في توثيق وحصر هذا الفن العريق والأصيل. مشيرا إلي أن حلقات هذا البرنامج الإذاعي سيتم توثيقها في ملف الدان الذي سيقدم لليونسكو.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حصر وتوثيق الدان تم تشكيلها من قبل وزير الثقافة في إبريل الماضي وقد قدمت تصوراتها ومتطلبات أدوات عملها لتنفيذ مهامها في عموم محافظة حضرموت، على أن تنجز أعمالها حتى نهاية العام الجاري 2019م.