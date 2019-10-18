أشاد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، بتميز فريق الكشافة والمرشدات لمدرسة صلاح الدين الايوبي في مديرية حديبو، في الفعاليات والأعياد الرسمية.



واطلع المحافظ من الفريق، على البرامج الكشفية، والانشطة المتنوعة في عدة مجالات..مؤكدا حرص السلطة المحليةعلى الاهتمام بدعم فريق الكشافة والمرشدات، وتوفير الإمكانيات الخاصة بهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محروس يشيد بفريق الكشافة والمرشدات بمدرسة صلاح الدين الايوبي بسقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.