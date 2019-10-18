مؤسسة المبرة التنموية تدشن مشروع الزكوات النقدية للأسر المعدمة

الجمعة 18 أكتوبر 2019

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دشنت مؤسسة المبرة التنموية صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر تحت شعار "زكاتي نجاتي"، مشروع توزيع الزكوات النقدية لمستحقيها الذي تم استهداف جميع الاسر المعدمة والاشد فقرا بمديرية القطن وذلك بتوزيع عليها مبالغ نقدية ولذلك لتخفيف عليهم من ألم الظروف المعيشية الصعبة ومصاريف المياة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع الاسعار وايضا غالبية الاسر لاتستطيع العمل نظرا لعدم وجود عائل لها .



وقال المدير التنفيذي رشاد الحمد أن هذا المشروع ياتي ضمن الخطة السنوية التي رسمتها المؤسسة من أجل تحقيق جميع الاهداف التي رسمتها المؤسسة وعبر الحمد عن شكره العميق للشيخ رئيس المؤسسة وجميع الداعمين ورجال الخير علي الجهود الجبارة في التخفيف عن الاسر حيث تم النزول الميداني لكل اسرة وتلمس احتياجتها .

وقد عبر جميع المستهدفيين عن عظيم شكرهم للمؤسسة وما تقوم به من أعمال في دعم الاسر المعدمة والتي تعاني من الفقر.