تدشين مشروع إعادة تأهيل مجمع 30 نوفمبر بمديرية حجر

جانب من الافتتاح

الخليج 365 - الجول

دشن مدير مكتب تربية حضرموت جمال عبدون، مشروع إعادة تأهيل مبنى مجمع 30 نوفمبر للبنات بمنطقة الجول في مديرية حجر غربي المكلا عاصمة المحافظة، وجاء ذلك في تقرير مصور عرضته قناة “الغد المشرق“.

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وأعلن عبدون، عن تشغيل مدرسة أبو ذر الغفاري بمنطقة يون بعد أن تم إعادة تأهيل المبنى بدعم وتمويل من محافظ حضرموت.

وأكد مدير مكتب تربية حضرموت، على أن هذه المشروعات التربوية والتعليمية التي تحققت وستتحقق تعد فخرًا لمديرية حجر وأبنائها، وتكتسب أهمية كبيرة في تحسين المخرجات بنتائج التحصيل العلمي للنهوض بواقع العمل التربوي.

وشدد عبدون، على ضرورة تفعيل دور رؤساء المناطق التوجيهية والأنشطة اللاصفية للتلاميذ والطلاب.

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