شرطة السير بشبوة وسيئون تكرمان رئيس الاصدار الآلي في ساحل حضرموت

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
شرطة سيئون
الخليج 365 - المكـلا
كرمت إدارتي شرطتي السير بسيئون ومحافظة شبوة، الاسبوع الماضي، رئيس مركز الإصدار الآلي بشرطة سير ساحل حضرموت الملازم فيصل علوي اليزيدي بشهادات تقديرية نظير جهوده في انجاز الاصدار الآلي في تلك الإدارتين.
وأوضح الملازم "فيصل اليزيدي" في حديثه للإعلام الأمني أن الإصدار الآلي عبارة عن إصدار متكامل بما يخص ترقيم السيارات وتجديدها وتحويلها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها عبر الكمبيوتر، إضافة إلى جمع وحفظ كامل المعلومات حول المركبة والشخص نفسه.
وقال الملازم "اليزيدي" في سياق حديثه "أن مركز الإصدار الآلي في حضرموت وغيرها من المحافظات الأخرى يعد إنجازاً كبيراً كونه يواكب التطور الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المتقدمة، ويسهم في تسهيل جمع المعلومات واستخراج رخص السيارات بطريقة حديثة وسريعة.
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