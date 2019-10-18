وزير الإعلام يحذف سلسلة تغريدات ويحذر من الإنجرار خلف المخطط الحوثي

الجمعة 18 أكتوبر 2019

معمر الارياني

الخليج 365 - متابعات

حذف وزير الإعلام في حكومة هادي "معمر الارياني" ثلاث تغريدات دان فيها إطلاق مليشيا الحوثي خمسة من المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة خلال العام 2011.

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وجاء حذف الوزير لثلاث تغريدات بعد أقل ساعة من نشرها في صفحته بتويتر، وحملة إرهاب شاركت فيها قيادات إخوانية ضد الوزير على صفحته وحملوه مسئولية حياة الخمسة الأشخاص.

وكان الوزير في حكومة هادي، معمر الإرياني، قال إن إطلاق المليشياالحوثية المدعومة من إيران لمتهمين في جريمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي راح ضحيتها الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وأدت لاستشهاد وإصابة عدد من قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام، يجعلهم شركاء في هذه الجريمة الإرهابية.

وأضاف، في سلسلة تغريدات، إن الإفراج عن متورطين في تفجير مسجد دار الرئاسة، الذي صنفه مجلس الأمن في قراره رقم 2014 بالهجوم الإرهابي، يؤكد تورط المليشيا الحوثية في الجريمة ومحاولاتها طمس معالمها، واستخفافها بالنظام والقانون والأجهزة القضائية.

‏كما دان الارياني هذه الخطوة بكل العبارات، وحذر الجميع من ابتلاع الطعم والانجرار لمخطط ‎المليشيا الحوثية في استخدام الملف لإلهاء اليمنيين في جانبية وضرب دعوات اللحمة الوطنية وإحباط الجهود التي يبذلها الأشقاء لتوحيد الصف في مواجهة المليشيا والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.