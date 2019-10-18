مديرية حجر تودع الدكتور الاوزبكي بخروم عقب 12 سنة من العطاء

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الدكتور الاوزبكي

الخليج 365 - الجول

تعبيراً عن الشكر والامتنان والعرفان لما قدمه في سبيل خدمة ابناء المديرية ، اقام مكتب ادارة الصحة العامة والسكان م/ حجر صباح الخميس، احتفالية وداعية للدكتور الاوزبكي بخروم عقب 12 سنه من العطاء قضاها في خدمة ابناء مديرية حجر كجراح بمستشفى الفقيد الشادلي بالجول.



لحظات ودقائق عصيبة مرت على الحاضرين الذين اكتضت بهم احدى قاعات مستشفى الفقيد الشادلي بالجول احتبست خلالها الدموع وسُمِعَ الانين والعبرات ممن حضر ومنهم اعضاء المجلس التنفيذي بمديرية حجر الذين تصادف اجتماعهم قبيل احتفالية الوداع وعدد من الشخصيات الاجتماعية البارزه والشباب والطاقم الطبي بالمستشفى ، فما اصعب تلك اللحظات وماامر الفراق ولحظات الفراق حينما تكون لشخص قريب من القلب .

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ابتداءت الاحتفاليه بكلمة للدكتور عبدالله عوض باهندي مدير مكتب الصحة العامة والسكان، قدم فيها بعد الترحيب بالحاضرين عبارات من الشكر والثناء والتقدير للدكتور بخروم نظيراً لما قدمه خلال فترة 12 سنه من العمل كجراح بالمديرية واستعرض على الحاضرين مناقب وانجازات الدكتور بخروم منذ فترة وصوله 2007 وحتى اللحظه 2019 مبرزاً جملة من المواقف والخدمات الانسانية الجليله التي قدمها خلال فترة عمله والكل يصفق واعينهم تغرورق بالدموع فرحاً بماحققه هذا الدكتور العظيم من انجازات وخدمات جليله كتبت بماء الذهب وحزناً على فراق تلك الشخصية العظيمة التي لامست القلوب واصبحت جزء من النسيج الاجتماعي للمديريه وتحظى بمحبه الجميع.

ومن جانبه، قال للمحامي انور محمد الشادلي مدير عام مديرية حجر، كلمة جدد فيها عبارات الشكر والتقدير والثناء معبراً بالقول ان كل مايقال في شخص الدكتور من عبارة الشكر والثناء لن توفيه حقه فخدماته الجليله التي قدمها تثبت له حب الانتماء لهذا البلد وانه ليس بغريب عنها ابداً وان ماقدمه قد لايقدمه ابناء المديريه انفسهم في ظل الاوضاع الصعبه وماتشهده المديريه من عدم توفر بعض الخدمات ، متمنياً له التوفيق في حياته.

بدوره قال الدكتور بخروم، كلمة عبر فيها عن شكره لابناء المديريه اجمع عن حسن الضيافه والحب والتقدير والاحترام الذي عومل به خلال هذه الفتره من قبل الجميع معبراً بالقول انه سعيداً جداً بان يرى هذه الوجوه الطيبه وان يغادر هذه البلده والكل راضٍ عنه ، عقبها بعد ذلك كلمة شكر عن منتدى شباب حجر الثقافي الاجتماعي القاها عمر سليمان باقاسم رئيس المنتدى.

جدير بالذكر أن الدكتور بخروم من مواليد 1978، دخل كلية الطب في اوزبكستان عام 1985 تخرج منها عام 1992 بدرجة طبيب عام تخصص جراحه وتخرج عام 1993 بعد التخرج مباشره من الجامعه الى مديرية حجر عام 2007 حتئ عام 2019 .

وتبلغ عدد المعاينات التي عاينها في العياده(20160 ) حاله، والعمليات الجراحيه (2000) عمليه ناجحه منها(600) كبرى و(400) صغرئ جميعها تكللت بالنجاح قام بالنزول الميداني علئ المراكز والوحدات الصحيه برفقة مدير الصحه اومسولين في مكتب الصحه عدد(30) مره.